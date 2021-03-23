YÖK ‘geçit yok’ dedi ama Marmara Üniversitesi’nde ‘adrese teslim’ ilan verildi
Yüksek Öğretim Kurumları’nın (YÖK) önceki hafta “adrese teslim” kadrolara karşı önlem adımı atmasına rağmen Marmara Üniversitesi’nde çıkarılan ilanlarda bir çalışma alanına işaret edilen şartlar sıralandı.
Marmara Üniversitesi, fen edebiyat fakültesine bir profesör, iki doktora öğretim üyesi ve iktisat fakültesine bir doçent almak üzere ilana çıktı. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda profesör kadrosu ilanındaki şartlar arasında “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, majör depresyonda antioksidatif enzim aktivitesi konularında bilimsel çalışmaları olmak. Son beş yılda klinik psikoloji alanında ders vermiş olmak” yer aldı. Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora öğretim üyesi ilanında “Beyin görüntüleme, nörorehabilitasyon ve nörobilim alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak” şartı dikkat çekerken Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı’nın doktora öğretim üyesi ilanında “Üstün zekâlı çocuklar ve ebeveynleri, irade, duygu kontrolü alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak” şartında da bir çalışma alanına işaret edildi. İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nın doçent kadrosuna alınacak kişide ise “Yüksek lisans ve doktorasını iktisat tarihi bilim dalında yapmış olmak, doçentlik unvanını iktisat tarihi alanından almış olmak, Osmanlı İktisat Zihniyeti konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak, iktisat tarihi ve Osmanlı iktisat tarihi konularında ders verme tecrübesine sahip olmak” şartları sıralandı.
YÖK, önceki hafta kişiye özel ilanlara karşı “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” açıklamasında bulunmuştu. Marmara Üniversitesi’nin ilanlarındaki tüm şartlarda özellikle bir alanla ilgili bir çalışmaya işaret edilmesi, iki kadro ilanında ders verme tecrübesi şartı aranırken diğerlerinde bu hususun göz ardı edilmesi adrese teslim kadro şüphesi oluşturdu.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti
- Borsa İstanbul'dan flaş açıklama
- İşte Naci Ağbal'ın görevden alınma gerekçesi
- Doların artışının sorumlularını buldu
- Bir çarpıcı veri daha: Türkiye tarihinde bir ilk!
- Acun Ilıcalı, Müge Anlı'nın peşinde iddiası
- Kütahyalı, Albayrak'ın siyasete döneceği tarihi açıkladı
- Yeldan'dan döviz kuru yorumu: Asıl tehlike bu değil
- 'Yumurta haşladım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım'