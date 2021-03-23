YÖK ‘geçit yok’ dedi ama Marmara Üniversitesi’nde ‘adrese teslim’ ilan verildi

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Marmara Üniversitesi, fen edebiyat fakültesine bir profesör, iki doktora öğretim üyesi ve iktisat fakültesine bir doçent almak üzere ilana çıktı. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda profesör kadrosu ilanındaki şartlar arasında “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, majör depresyonda antioksidatif enzim aktivitesi konularında bilimsel çalışmaları olmak. Son beş yılda klinik psikoloji alanında ders vermiş olmak” yer aldı. Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora öğretim üyesi ilanında “Beyin görüntüleme, nörorehabilitasyon ve nörobilim alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak” şartı dikkat çekerken Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı’nın doktora öğretim üyesi ilanında “Üstün zekâlı çocuklar ve ebeveynleri, irade, duygu kontrolü alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak” şartında da bir çalışma alanına işaret edildi. İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nın doçent kadrosuna alınacak kişide ise “Yüksek lisans ve doktorasını iktisat tarihi bilim dalında yapmış olmak, doçentlik unvanını iktisat tarihi alanından almış olmak, Osmanlı İktisat Zihniyeti konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak, iktisat tarihi ve Osmanlı iktisat tarihi konularında ders verme tecrübesine sahip olmak” şartları sıralandı.

YÖK, önceki hafta kişiye özel ilanlara karşı “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” açıklamasında bulunmuştu. Marmara Üniversitesi’nin ilanlarındaki tüm şartlarda özellikle bir alanla ilgili bir çalışmaya işaret edilmesi, iki kadro ilanında ders verme tecrübesi şartı aranırken diğerlerinde bu hususun göz ardı edilmesi adrese teslim kadro şüphesi oluşturdu.