Yoksulluk, işsizlik, yalnızlaşma intihar ettirdi

29 Ocak 2021 Cuma, 08:42

Aydın’ın Efeler ilçesinde son yıllarda artan intiharların nedenleri araştırmak için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kurulan, “İntihar Çalışma Grubu” bölgedeki çalışmalarını tamamladı. 450 kişi ile anket yapıldı ve intihar eden 12 kişinin aileleriyle görüşüldü.

RAPOR HAZIRLANDI

Elde edilen verilere göre, intihar sebeplerinin en başında ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, yalnızlaşma, aile içi şiddet ve geçimsizlik yer aldı. Aydın’da intihar oranlarının araştırılması amacıyla Efeler Belediyesi tarafından kurulan İntihar Çalışma Grubu, çalışmaları tamamlayarak hazırladıkları raporu kitaba dönüştürdü. Hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, intiharların en önemli sebeplerinden olan insanlara olan güvensizliğin yıkılması ve umut oranının artırılması için elinden geleni yapacağına dikkat çekti.

Başkan Atay, “Bu rapor sadece Efeler ilçesini kapsayan bir rapor olmaktan çok belki 10 yıldan fazla bu konuda yapılan araştırmalar da en iyi örnek olmak açısından da bir ışık tutacağı kanısındayım. Bu çalışmalarla yapılmış olan tespitlerin çözülmesi gerekiyor. Biz yerel yöneticiler, sorumlular, halkın oylarıyla seçilmiş olanlar insanlarda yüzde 10 olan güveni yüzde 90’lara çıkarmanın sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyorum. Bizler dedikodularla değil, bizler gerçek hizmetlerle toplumun ihtiyacı olan, umudu olabilecek olan hizmetleri yaşama geçirmeliyiz. Toplumun umudunun yükseltilmesi için verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim” dedi.

Başkan Atay, ayrıca 10 Şubat’ta Psiko-sosyal Danışmanlık Merkezi’ni açacaklarını, merkezin özellikle kadınların gelip sorunlarını paylaşabilecekleri ve bu sorunlara çözümler bulabilecekleri yer olacağını belirtti.

Efeler ilçesinde, son 3 yılda intihar etmiş 12 kişinin kardeşi, kuzeni, amcası, oğlu, eşi yakınlarıyla yüz yüze yapılan görüşmelerde intihar nedenleri ortaya çıkarıldı. Elde edilen verilere göre, intihar sebeplerinin en başında ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, borç ve gelecek kaygısı ortaya çıktı. Psikolojik problemler, yalnızlaşma, aile içi şiddet ve geçimsizlik ise intihar etme