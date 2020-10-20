'Yoksullukla en iyi biz mücadele ediyoruz' diyen Erdoğan'a , Barış Atay 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yoksullukla Mücadele Günü' ile ilgili, "En iyi biz mücadele ettik. Sosyal yardımları 55 milyar liraya çıkardık" dedi. Barış Atay, Erdoğan'ın senelik 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Erdoğan, saat 16.00'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan 'Yoksullukla Mücadele Günü' ile ilgili, "En iyi biz mücadele ettik. Sosyal yardımları 55 milyar liraya çıkardık" dedi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.
Atay, "Kendisi tek başına, örtülü ödenek hariç günde 4.5 milyon, senede 1.7 milyar harcıyor" dedi.
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