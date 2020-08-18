YÖK'ten Eğitim fakülteleriyle ilgili "tarihi karar!"
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini duyurdu.
YÖK Başkanı Saraç:
"Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek. Bu 'yetki devri' eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir."
Saraç Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği üzere Yeni YÖK olarak, üniversitelere “yetki devri” sürecini başlatıp başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere “yetki devri” gerçekleştirdik. Bu kapsamda son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.
"BU TARİHİ BİR KARARDIR"
Eğitim Fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu “yetki devri”, Eğitim Fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. YÖK’ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır.
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