YÖK'ten öğrencilere sanal fuar

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:45

Fuarda 200 üniversite kurumu yer alacak. Öğrenciler katılımı ile gerçekleştirilecek. Üniversiteler canlı tanıtım etkinliklerinin yanı sıra öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

YÖK Başkanı Saraç, öğrencilere “Sevgili öğrenciler, öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz” dedi.

Saraç şunları belirtti:

“İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. sanalfuar.yok.gov.tr”