Yol vermeme tartışması kavgaya döndü

Bursa’da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 2 kişi, otobüs sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırıp, silahla üzerine yürüdü.

(İHA)
18 Ekim 2020 Pazar, 12:11
Yol vermeme tartışması kavgaya döndü
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Kimliklikleri belirsiz 2 kişi otomobilden inerek otobüs sürücüsünün üzerine yol vermeme iddiasıyla yürüdü. Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kişiler otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırırken, daha sonra silahla otobüs şoförünün üstüne yürüdü.

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken, olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.



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