Yol vermeme tartışması kavgaya döndü

18 Ekim 2020 Pazar, 12:11

Kimliklikleri belirsiz 2 kişi otomobilden inerek otobüs sürücüsünün üzerine yol vermeme iddiasıyla yürüdü. Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kişiler otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırırken, daha sonra silahla otobüs şoförünün üstüne yürüdü.

Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken, olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.



