Yolsuzluk haberi yapan gazetecinin evine polis baskını: Darp edildim

28 Mayıs 2021 Cuma, 21:05

Osmaniye'de gazetecilik yapan bir kişinin evi, Osmaniye Belediyesi'yle ilgili haberlerinin ardından polisler tarafından basıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen gazeteci, kötü muameleye maruz kaldığını ve darp edildiğini söyledi.

Osmaniye'de yaşayan bir gazeteci, Osmaniye Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk haberleri yaptı.

Medyakoridoru sitesine konuşan ve can güvenliğinden endişeli olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen gazeteci, haberler gerekçesiyle İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla polisler tarafından evinin basıldığını ve polislerin kendisini darp ederek tutuklamaya çalıştıklarını belirtti.

"USULSÜZ İHALELERİ İSPATLAMIŞTIM"



Haberler nedeniyle tehdit edildiğini söyleyen gazeteci, “Osmaniye Belediyesi ve bağlantıları ile ilgili yaptığım haberler nedeniyle tehdit ediliyordum. Gazeteci olarak usulsüz ihaleleri ispatlamıştım. Bunları haber yapınca, bu şahıslar önce para teklif ettiler. Kabul etmeyince de tehditler almaya başladım” dedi.

Evinin 3 kez arandığını ifade eden gazeteci, “Bir süre sonra, belediye başkanı Kadir Kara'nın İl Emniyet Müdürü ile görüşmesiyle tarafıma emniyet tarafından operasyonlar düzenlenmeye başladı. Evlerim 3 kez arandı. 'Terör suçlusu ihbarı aldık' diyerek aradılar” diye konuştu.

Tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklanmak istendiğini söyleyen gazeteci, “Eşime, kızıma ve bana kötü davrandılar. Beni tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklamaya kalktılar. Osmaniye çok kötü durumda. Yerel gazeteciler olarak sürekli tehdit ediliyoruz. FOX Haber'in yerel muhabiri bile korktuğu için usulsüzlükleri haber yapamıyor” ifadelerini kullandı.