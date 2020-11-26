Yonca Evcimik'in yeni şarkısı tartışma yarattı: Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Şarkıcı Yonca Evcimik’in yıllar sonra yaptığı yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler” cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra rap türünde yaptığı 'Ayıp Şeyler' isimli yeni şarkısı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması tepki çekti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şarkısını sosyal medyada hesabından 25 kasım kadına şiddete hayır etiketiyle yayınlayan Evcimik, şarkı sözlerindeki ifadelerle ters düşmesi nedeniyle alay konusu oldu.
Evcimik'in tepki çeken şarkı sözlerinde, "Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.
#25kasımkadınasiddetlemucadelegunu #25KasımKadınaSiddeteHayır #25Kasım Ayıp Şeyler yayında. Video için tıkla ?? https://t.co/5ZuRpZvbse— Yonca Evcimik (@YoncaEvcimik) November 25, 2020
Yıllar önce Yonca Evcimik'in rol aldığı Çılgın Bediş dizisinin senaristi olan Burak Akkul ise paylaşımında "Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadelerini kullandı.
Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum.— Burak Akkul (@burakakkul) November 25, 2020
Tepki çeken şarkının sözleri:
Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allah'ı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler
Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki
Seni hak ettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...
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