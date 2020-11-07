Yöneticilerin "evlilik dışı ilişki" tartışması
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün evlilik dışı ilişkiyi normal gösterdiği gerekçesiyle “Sadakatsiz” dizisine ceza vermesine karşın, hükümete yakın yayın yapan TV kanallarında DNA testlerinin açıklanmasını görmezden gelmesine tepki gösterdi.
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, “RTÜK’ten ‘Sadakatsiz’ dizisine ceza: Gerekçe, evlilik dışı ilişkilerin normal gibi gösterilmesi” haberini kinayeli biçimde paylaştı.
Taşçı, şu ifadeleri kullandı:
Sarayın kanallarında sabahtan akşama kadar çocukların ‘üstün yararı’ gözetilmeden DNA testleri canlı yayınlarda açıklanıyor.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) November 6, 2020
Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler
işine geldiği gibi davranıyorlar.
‘Milli ve manevi değerlere’ uyan yayınlardan örnekler ?? https://t.co/sNQ3nqdWvj pic.twitter.com/xMNOChKdkE
"Sarayın kanallarında sabahtan akşama kadar çocukların ‘üstün yararı’ gözetilmeden DNA testleri canlı yayınlarda açıklanıyor. Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler işine geldiği gibi davranıyorlar. ‘Milli ve manevi değerlere’ uyan yayınlardan örnekler."
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