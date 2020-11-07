Yöneticilerin "evlilik dışı ilişki" tartışması

07 Kasım 2020 Cumartesi, 10:05

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, “RTÜK’ten ‘Sadakatsiz’ dizisine ceza: Gerekçe, evlilik dışı ilişkilerin normal gibi gösterilmesi” haberini kinayeli biçimde paylaştı.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

Sarayın kanallarında sabahtan akşama kadar çocukların ‘üstün yararı’ gözetilmeden DNA testleri canlı yayınlarda açıklanıyor.

Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler

işine geldiği gibi davranıyorlar.

‘Milli ve manevi değerlere’ uyan yayınlardan örnekler ?? https://t.co/sNQ3nqdWvj pic.twitter.com/xMNOChKdkE — İlhan Taşcı (@ilhantasci) November 6, 2020

"Sarayın kanallarında sabahtan akşama kadar çocukların ‘üstün yararı’ gözetilmeden DNA testleri canlı yayınlarda açıklanıyor. Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler işine geldiği gibi davranıyorlar. ‘Milli ve manevi değerlere’ uyan yayınlardan örnekler."