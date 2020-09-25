Yönetmen Eugène Green maske takmayı reddedince San Sebatian Film Festivali’nden atıldı
Yönetmen Eugène Green, San Sebatian Film Festivali’nde maske takmayı reddedince, festival yönetimi tarafından festivalden atıldı.
Fotoğraf: Twitter (@sansebastianfes)
Yönetmen Eugène Green, 18 Eylül’de başlayan San Sebastian Film Festivali’nde pandemi nedeniyle takılması zorunlu olunan maskeyi takmayı reddetti. Bunun üzerine yetkililer Green’i festivalden atmak durumunda kaldı.
“La Sapienza”, “La monde vivant”, “En attendant les barbares” gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Fransız yönetmen Eugène Green, San Sebastian Film Festivali’nden güvenlik gerekçesiyle atıldı.
“Atarrabi & Mikelats” filmiyle festivale katılan yönetmen, açıklamalara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri takmayı reddetti. San Sebastian Film Festivali’nden şu resmî açıklama geldi: “Yönetmen Eugène Green’e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti. Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi. İki Basque polisi ona şikâyetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi.”
İspanya’nın San Sebastian şehrinde gerçekleştirilen San Sebastian Film Festivali, 26 Eylül’de sona erecek.
Kaynak: Beyazperde
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