Yönetmen Ezel Akay, İstanbul Valiliği'nin kararına tepki gösterdi: 'Hırsızlık sizin hoşunuza gidiyor mu?'

Yönetmen Ezel Akay, AKP döneminde belediyeyi 2.5 milyon lira zarara uğratan yöneticiler için soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği'ne tepki gösterdi. AKP seçmenine seslenen Akay "Hırsızlık sizin hoşunuza gidiyor mu?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2020 Pazartesi, 17:07
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AKP dönemine ilişkin dosyaları açmaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, 2016'da yapılan yeşil alan ihalesinde belediyenin 2.5 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi.

İBB, dört eski yönetici için soruşturma açılmasını isterken, İstanbul Valiliği soruşturmaya izin vermedi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AKP seçmenine seslenen Akay, "Hırsızlık sizin hoşunuza gidiyor mu?" diye sordu.

Valiliğin kararına tepki gösteren Akay, paylaşımında şunları söyledi:

"Bu ne demek dostlar? Ak parti’ye oy veren dostlar? Hep büz mi eleştireceğiz? Hırsızlık sizin hoşunuza gidiyor mu? Valiliğe 'siyasete değil halka hizmet edeceksiniz!' Demeyecek miyiz beraberce"


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