Yönetmen Ferzan Özpetek'e İtalya'dan ödül

04 Eylül 2020 Cuma, 16:50

77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneğinin (SIAE) geleneksel ödül töreni gerçekleştirildi.

Lido Yarımadası'nda yapılan törende, İtalyan sinemasının yeni klasiği olarak tanımlanan Özpetek’in, 20 yıldır hayatı farklı açılardan fotoğrafladığı ve Türkiye’den getirdikleriyle içinde bulunduğu toplumu besleyen bir yazar ve yönetmen olması dolayısıyla SIAE Özel Ödülü'ne değer görüldüğü belirtildi.

Özpetek'in aldığı ödül, daha önce Marco Bellochhio ve Paolo Sorrentino gibi yönetmenlere de verilmişti.

Özpetek tören sonrasın yaptığı açıklamada; sinema, tiyatro, kitap gibi pek çok alanda bugüne kadar verdiği eserler dolayısıyla bu ödüle değer görüldüğünü ifade ederek, "Çok güzel bir duygu böyle bir ödülü almak. Çok mutlu oldum, çok onur duydum" dedi.

Kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi "Şans Tanrıçası" geçen aralıkta vizyona giren Özpetek, haziran ayında da üçüncü romanı "Bir nefes gibi"yi çıkarmıştı.