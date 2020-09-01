Yönetmen Kazım Öz 15 yılla yargılandığı davada beraat etti

01 Eylül 2020 Salı, 16:35

Gezi Direnişi eylemlerinin de suç delili olarak gösterildiği iddianame ile hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen yönetmen Kazım Öz, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla bugün 3. kez hâkim karşısına çıktı. Film çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği, Ankara, İstanbul, Milano dahil pek çok uluslararası film festivalinde 43 ödül alan Öz, saat 14:00’de Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat etti.



'KEŞKE ENERJİMİZİ SANATA HARCAYABİLSEK'

Duruşma sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Kazım Öz, mahkemenin beraat kararına sevindiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Beraat kararı ile daha rahat çalışabileceğim. Bu dava altında çalışırken çalışmalarımın önünde engeller yaratıyordu. 2 yıl boyunca ciddi bir enerji harcadık. Keşke enerjimizi bu davalara değilde sanata harcayabilsek. Kişisel olarak bugün beraat kararıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü yaşadım ama bunun toplumsal olmasını isterim. Bu tür haksız yargılamalar çok. Umarım benim bugün aldığım beraat kararları gibi kararlar artar. Benzer tüm davalar için bir emsal teşkil ederek beraat kararı çıkar" diye konuştu.