Yönetmen Lynn Shelton hayata veda etti

17 Mayıs 2020 Pazar, 15:20

Sinema kariyerinin yanı sıra televizyonda da çalışan Lynn Shelton son zamanların popüler dizilerinden “Little Fires Everywhere”, “The Morning Show”, “New Girl” ve “G.L.O.W.” gibi yapımlarda yönetmenlik yapmıştı.

Variety’nin haberine göre 54 yaşındaki Shelton’ın ölüm sebebi bir kan hastalığı idi. Sheklton’ın ölümünü hayat arkadaşı oyuncu ve komedyen Marc Maron doğruladı.



Yaptığı açıklamada “Çok kötü haberlerim var. Lynn dün gece öldü. Bir haftalık bir hastalığın ardından dün sabah bayılmıştı” diyen Maron şöyle devam etti: “Daha önceden bilinmeyen ama alttan alta devam eden bir durumu vardı. Covid-19 değildi. Doktorlar onu kurtaramadılar. Çok uğraştılar. Çok.”



SUNDANCE’TE ÖDÜL ALMIŞTI



Lynn Shelton yönetmenlik kariyerinin üçüncü uzun metrajlı filmi olan “Humpday” ile 2009 yılında Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık bulunmuştu.

Hollywood’dan aldığı yüksek bütçeli film tekliflerine rağbet etmeyen Shelton daha çok bağımsız yapımları yönetmeyi tercih etti. Bunun karşılığında popüler TV dizilerinde çalışarak bir çeşit denge kurmaya gayret etti.



“Touchy Feely” (2013), “Laggies” (2014) ve “Outside In” (2017) gibi filmleri çeken Lynn Shelton’un son sinema filmi 2019 tarihli “Sword of Trust” oldu.

