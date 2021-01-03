Yönetmen Richard Donner, 'Superman'deki dini imalar yüzünden ölümle tehdit edildiğini açıkladı
1978 tarihli "Superman" filminin ünlü yönetmeni Richard Donner, filmdeki dini imalar nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
"Superman" uzun zamandır dini sembole benzetiliyor. Zira "Man of Steel" ve "DC Genişletilmiş Evreni"nin sonraki "Superman" filmleri, yoğun biçimde onun insanlıkla tanrısal ilişkisine dayanıyordu. Ağır diyalogların çoğu, kişilerin Superman’i bir tanrı olarak algılamasına ve bunun Clark Kent’in toplum içindeki rolü açısından ne anlama geldiğine doğrudan göndermede bulunuyordu.
Screenrant’in haberine göre, film vizyona girdikten sonra Donner, birçok nefret mektubu ve ölüm tehditi aldığını ifade etti. Tehdit mektuplarından birini de hala hatırlıyor. Mektubun yazarı, yönetmeni Kal-El ve Jor-El arasındaki ilişkiyi Hz. İsa ve Tanrı’yla karşılaştırdığı için epey öfkelenmiş. Donner, yaşadıklarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımı tehdit ettiler. Kadının biri, hangi cesaretle Brando’yu Tanrı’yla ve Christopher Reeve’i İsa’yla kıyasladığımı yazmıştı. Kadın, kanımın sokaklarda akacağını yazıyordu. Sanırım iyi bir film yaptığınızda birileri onu gerçek olarak alıyor."
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, başrolünde Christopher Reeves’in Superman’i canlandırdığı "Superman", vizyona girmesinin ardından birçok olumlu eleştiri almıştı. Superman, 1978’in en yüksek hasılat yapan filmlerinden olmuş, biri John Williams’ın unutulmaz film müziği için olmak üzere üç Oscar adaylığı kazanmıştı. Superman, görsel efektleri sayesinde Akademi Özel Başarı Ödülü’ne de değer görülmüştü.
Filmde Reeves’in yanı sıra Jor-El rolünde Marlon Brando, Lex Luthor rolünde Gene Hackman bulunurken Margot Kidder, Lois Lane'yi canlandırmıştı.
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