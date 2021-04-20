Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, kurulduğu günden bu yana 4 yılda İzmir’de 100 çocuğa ulaştı

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve YouTube üzerinden vereceği konserde, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ve Mozart’ın Eine kleine Nachtmusik’i gibi unutulmaz eserler çalınacak.

Konser, 21 Nisan saat 15.00 ile 15.30 arasında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, Zoom ve YouTube üzerinde eşzamanlı olarak yapılacak.

Dört senelik bir orkestra olan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, bugüne kadar İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Can Çakmur ve Howard Griffiths gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı, yani büyük müzisyenlerin desteğini aldı. Orkestra, İzmir’in Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora bölgelerindeki sosyoekonomik açıdan imkânları kısıtlı ailelerin yetenekli çocuklarından oluşuyor.

Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Derneği Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, sorularımızı yanıtladı.

HEDEF 1000 ÇOCUK

Projenin nasıl ortaya çıktığını ve İzmir’de nasıl karşılandığını anlatan Perçin, “Dernek kurucu başkanımız Selmin Günöz’ün öncülüğünde başlattığımız projede, temelleri Venezüella’da uygulanan El Sistema modelini baz alarak bir orkestra kurduk. Sadece 20 minik kemancı ile çıktığımız bu yolculuk, projeyi duyan gönüllülerin bağışlarıyla çello ve kontrbaslar eklenerek, ilk yılın sonunda Rotary’nin ‘Barış’ alanındaki ‘En İyi Proje’ ödülüne layık görüldü. 2018 yılında ise TUSEV’in bir çalışmasında ‘En İyi 3 Projeden Biri’ olarak ödüllendirildi” dedi. İmkânları kısıtlı çocukların sanata katılımındaki engelleri ortadan kaldırmak istediklerini dile getiren Perçin, “Sistemi işletmek çok kolay değil. Ailelerin bakış açıları, çocuklarımızın okul derslerinin yoğunluğu nedeniyle işler zorlaşıyor. Ancak yaptığımız büyük çaplı konserler onların hem aidiyetini artırıyor hem de motivasyon sağlıyor. Temel felsefesi bu çocuklarımızın kendilerine yararlı olacak müzikle barışı sağlamak olduğu için hedefimizde konservatuvara çocuk yetiştirmek yok ancak aradan tabii ki çok kabiliyetli yetenekler çıkıyor, onların çoğalması bizim için gurur kaynağı oluyor” diye konuştu.

Orkestra, eğitimini aynı zamanda kurucu ve onursal başkan olan opera sanatçısı Selmin Günöz liderliğinde gönüllü öğretmenler tarafından eğitiliyor. Hatta pandemi döneminde dijital ortamda eğitim almaya devam ediyorlar. Perçin, “Bu eğitime kendi imkânlarıyla ulaşamayan tüm çocuklara kapımız açık. Hedefimiz, bugün 120 olan çocuğumuzun sayısını binlere ulaştırmak” diyor.

ATATÜRK’ÜN İLKELERİYLE...

Yorglass olarak projeyi sahiplenmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Perçin, “Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Derneği’nin, şirketimizin birinci değeri olan ‘insana verilen değer’ ile de örtüştüğünün altını çizmek isterim” değerlendirmesini yaptı. Perçin, sözlerini şöyle noktaladı: “Bugünden yetişen çocuklarımız ileride herhangi bir ortama girdiklerinde icra ettikleri müzik ile farklılık kazanacaklar. Enstrüman çalmanın verdiği özgüven ile hayatta önlerine gelebilecek zorlukları daha rahat aşacaklarına inanıyorum. Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Derneği olarak çocuklarımıza ulu önder Atatürk’ün çağdaş, uygar, sanata değer veren ilkeleriyle müzik eğitimi vermekten gurur duyuyoruz.”