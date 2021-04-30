Younes Belhanda, şampiyonluk yaşadığı kulübe dönüyor
Mart ayında Galatasaray'dan gönderilen Younes Belhanda'nın, eski kulübü Montpellier'in başkanı Laurent Nicollin ile görüştüğü belirtildi.
Galatasaray ile olan sözleşmesini Mart ayında fesheden Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın, 2012 yılında Fransa Ligi şampiyonu olduğu Montpellier ile temasta olduğu iddia edildi.
Belhanda'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi, "kulübün imajına ve yöneticilerin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması" gerekçesiyle feshedilmişti. Fransız basınından Midi Libre'nin haberine göre Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, oyuncuyla üç hafta önce buluştuklarını ve takımın temposuna ayak uydurması için takımla antrenmana çıkmasını önerdiğini söyledi.
Taşınma işlemlerini yürütmek üzere Türkiye'ye dönen 31 yaşındaki oyuncunun, dönüşünde Montpellier Sportif Direktörü Bruno Carotti ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Galatasaray ile bu sezon 28 maça çıkan oyuncu, 8 gol ve 3 asistlik bir performans göstermişti. Montpellier, 47 puanla Fransa Ligi'nin 8. sırasında bulunuyor.
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