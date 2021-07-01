YouTube, Fahrettin Altun'un konuşmasını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı
YouTube, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" gerekçesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırdı. Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren Altun, "Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" dedi.
YouTube, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" gerekçesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırdı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR"
"Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.
Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!"
Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2021
Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin.
Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. pic.twitter.com/xLFLF3TChM
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