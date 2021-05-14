CHP'li Özel'den, Fahrettin Altun'a sert tepki: Hadsiz, şuursuz...

14 Mayıs 2021 Cuma, 22:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklaması siyasette 'erken seçim' kampanyasına dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" çağrısıyla yanıt verdi.

"KUDÜS KAN AĞLARKEN SİZ YİNE UCUZ SİYASİ HESAPLARLA..."



Kılıçdaroğlu'nun Twitter paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullandı.



"KUDÜS KAN AĞLARKEN ERDOĞAN NİYE MARMARİS'TE TATİL YAPIYOR?"



Altun'a sert tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hadsiz, şuursuz... Kudüs kan ağlarken Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor? Seçim talebi elbette tatil aymazlığından çok daha meşrudur!" diye yazdı.















