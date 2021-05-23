Fahrettin Altun Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yanlış anladı

23 Mayıs 2021 Pazar, 01:06

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayın konuğu oldu.

Jahrein'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek "seçildikten sonra 6 ay içinde her şeyi düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Kılıçdaroğlu'nun "6 ay sonra her şeyi düzelteceğiz" sözlerini yanlış anlayarak Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.

Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.

Seçimlerin tarihi bellidir.

6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?

Hayırdır!

Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

Fahrettin Altun'un "Düzelecek ne var?" diye sormaktansa "Neden 6 ay sonrasına vaat veriyorsunuz?" sorusunu sorması ise dikkat çekti.





"AYARIN BOZULDU"

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a videolu yanıt verdi.

Programın ilgili bölümünü paylaşan Gökçen, Altun'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"3 günde 1 video silmekten ayarın bozuldu. Türkiye’nin iletişim kurmakla görevli memuru olarak sabah akşam yalan yanlış kurgularla çakma Goebbels’lik peşindesin. Buyur silinmeyecek bir video sana. Rende binandan çıkar kafanı artık, bunları kimse yutmuyor."

3 günde 1 video silmekten ayarın bozuldu. Türkiye’nin iletişim kurmakla görevli memuru olarak sabah akşam yalan yanlış kurgularla çakma Goebbels’lik peşindesin. Buyur silinmeyecek bir video sana. Rende binandan çıkar kafanı artık, bunları kimse yutmuyor.pic.twitter.com/WOlqDk7j8P https://t.co/w8z3NXu4ZH — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) May 22, 2021



