AA muhabiri bakanları zorladı, Fahrettin Altun devreye girdi

21 Mayıs 2021 Cuma, 21:47

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara soruldu. Turan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi terleten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorusuna bir yanıt da CİMER Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Söz konusu çıkışı "kirli oyun" diyerek niteleyen Altun, şu açıklamalarda bulundu: