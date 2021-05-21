AA muhabiri bakanları zorladı, Fahrettin Altun devreye girdi
AA muhabirinin Mustafa Varank ve Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği Süleyman Soylu ile ilgili soru AKP'lileri karşı karşıya getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama da Fahrettin Altun'dan geldi.
Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara soruldu. Turan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi terleten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorusuna bir yanıt da CİMER Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Söz konusu çıkışı "kirli oyun" diyerek niteleyen Altun, şu açıklamalarda bulundu:
"Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!"
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