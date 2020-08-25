YouTube’da Gripin konseri
Kayıtları Zorlu PSM’de seyircisiz yapılan Istanbul Blue Night sunar: Gripin konseri 27 Ağustos 21.30’da Zorlu PSM YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.
Gripin, son çalışmalarını 2020 yılında Ezginin Günlüğü tribute albümü için “Ebruli” isimli şarkıyı seslendirdi. Gripin, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla dijital ortamda buluşacak.
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