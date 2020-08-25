YouTube’da Gripin konseri

Kayıtları Zorlu PSM’de seyircisiz yapılan Istanbul Blue Night sunar: Gripin konseri 27 Ağustos 21.30’da Zorlu PSM YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 02:00
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Gripin, son çalışmalarını 2020 yılında Ezginin Günlüğü tribute albümü için “Ebruli” isimli şarkıyı seslendirdi. Gripin, uzun bir aradan sonra hayranlarıyla dijital ortamda buluşacak.


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