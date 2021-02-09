Youtube'dan gelir elde edenlere geriye dönük vergi incelemesi başlatılıyor

09 Şubat 2021 Salı, 11:08

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

Abone sayısı 1000’den fazla olan kişilerin Youtube’a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

GELİR İDARESİ ‘VERGİYE TABİ’ DEDİ

Gelir Vergisi Kanunu’nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için Youtube kanalı sahipleri Gelir İdaresi’ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladılar.

Başkanlık, bu gelirlerin bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayandığını, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmamasının ticari faaliyet niteliğini değiştirmediğini bildirdi. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.

Dünya gazetesine konuşan Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. kurucu ortağı Nazmi Karyağdı, Youtuber'ların elde ettikleri gelirin beyana tabi olup olmadığı konusunda yıllardır tereddüt içinde olduklarını belirterek, bunun çözümü için Gelir İdaresinden özelge (mukteza) istediklerini bildirdi.

Bu taleplere 5 yıla yakın süredir cevap alınamadığının altını çizen Karyağdı, cevapların 2019’un sonunda ancak gelmeye başladığını kaydetti. Cevaplarda her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu hususunun yer aldığının altını çizen Nazmi Karyağdı, “5 yıla yakın süre boyunca elde ettiği gelir için beyanname verip vermeyecekleri konusunda resmi hiç bir bilgiye sahip olamayan Youtuber'ler, cezalı vergiyi ve gecikme faizini ödeyerek elde ettikleri gelirin vergiye tabi olduğunu öğrenmiş oldular” dedi.

"ELDE EDİLEN GELİR ‘TİCARİ KAZANÇ’ DEĞİLDİR"

Cep telefonu veya bilgisayarla video üreterek bunu Youtube’da yayınlamanın ticari faaliyet olmadığını dile getiren Karyağdı, ortada ticari bir organizasyon bulunmadığını söyledi.

Ticari faaliyetin temel unsurunun nakde dayalı sermayeye tabi olması olduğuna değinen Karyağdı, bu işin içinde emek olsa bile ticari kazanç olabilmesi için parasal sermayenin tahsil edilmiş olması gerektiğini kaydetti.

Burada cep telefonunun sermaye, video yüklemenin de ticari organizasyon olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren Karyağdı, “Herhangi bir sebeple eline bir miktar gelir geçen herkesi ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefi saymak ve hayali bir ticari organizasyon inşa etmek hayatın gerçeklerine ve yasalara uygun değildir” diye konuştu.

201 LİRALIK GELİR İÇİN HER AY 64 LİRA DAMGA VERGİSİ

Karyağdı’nın hesaplamalarına göre, bir defaya mahsus 201 lira gelir elde eden Youtube kanalı sahibi, hiç gelir elde etmese dahi her ay boş KDV beyannamesi vererek 64 lira 10 kuruş damga vergisi ödeyecek. Ayrıca, 30 lira 15 kuruş gelir vergisi ile birlikte, Gelir Vergisi Beyannamesi için 97 lira 20 kuruş, ekindeki işletme hesabı özeti için 35 lira 80 kuruş damga vergisi ödeyecek, SM veya SMMM için aylık muhasebeci ücreti ödeyecek.