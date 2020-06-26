Youtube'dan TikTok'a rakip olacak yeni bir özellik geliyor
İki ay önce Youtube'un, TikTok benzeri bir özelliği planladığı ortaya çıkmıştı. Henüz test aşamasındaki özelliğin detayları belli olmaya başladı.
Youtube, TikTok'la rakip olarak, kullanıcıların platformda kısa video klipler yüklemelerine izin verecek yeni bir özelliği test ediyor.
Şimdilik bu yeni özellik birkaç kullanıcı ile test ediliyor. Bu yenilik ile yeni bir kitle oluşması bekleyen YouTube, yeni özellik ile uygulama kullanıcılarının doğrudan uygulamaya birden fazla kısa klip kaydetmesine de olanak tanıyor.
15 SANİYELİK VİDEOLAR DOĞRUDAN YÜKLENEBİLECEK
Video 15 saniyeden kısaysa, doğrudan uygulamaya yüklenebiliyor. Ancak, kullanıcının 15 saniyeden daha uzun bir videosu varsa, telefonun galerisinden yüklenmesi gerekecek.
Özellik, 'Yeni video oluştur' menüsünde bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Uygulamanın filtreler, müzik ve diğer özelliklere sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadı.
Kaynak: CHIP Online
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