YouTuber Enes Batur'un evine polis baskını
YouTuber Enes Batur, Acarkent’teki villasında 23. yaş gününe özel bir parti düzenledi. Enes Batur'un doğum günü partisine polis baskın düzenleyerek bir çok kişiye ceza kesti.
Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle öğrenci yurduna yerleştirilen YouTuber Enes Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi. İddiaya göre; pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
Habertürk'teki habere göre akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02.00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi.
Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3,500 TL cezai işlem uygulandı.
Enes Batur Sungurtekin, geçtiğimiz yıl karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti.
Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı. Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti.
Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
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