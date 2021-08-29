Yozgat’ta siteler dini eğitime açılacak
Yozgat’ta sitelerin altında bulunan çok amaçlı salonlar Yozgat İl Müftülüğü tarafından dini eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
Yozgat İl Müftülüğü, sitelerin zemin katlarında salonu bulunan sitelerde dini eğitim verecek.
Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat’ta mahalle sakinlerinin de daha rahat ulaşabileceği, imkanları uygun sitelerin altlarında bulunan salonların dini eğitim merkezine yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.
Proje ile Yozgat’ta dokunabilecekleri her vatandaşa dokunmayı amaçladıklarını kaydeden Müftü Gülden, projenin ön hazırlıklarının bit üzere olduğunu aktardı.
Yozgat’ta sitelerin nüfus olarak yoğun olduğuna vurgu yapan Gülden, sitelerin salonlarında hanımlara ayrı erkeklere ayrı fıkık, hadis, tefsir, ilmihal ve aile konularında eğitimlerin verileceğini ifade etti.
Müftü Gülden, site yöneticileri ile toplantı yapıp onların desteklerini alarak her sitede olmasa bile birkaç siteyi bir araya toplayarak projeyi hayata geçirmek istediklerini kaydederek, “ Yozgat’ta artan boşanma davaları nedeniyle yeni evlenen çiftlere yönelik projemizi de ileride hayata geçireceğiz” dedi.
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