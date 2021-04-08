YSK'den Davutoğlu'na iyi haber
YSK Gelecek Partisi'nin itirazını kabul etti, seçimlere katılabilecek parti sayısı Gelecek Partisi ile 20'ye çıktı.
Yüksek Seçim Kurulu, Ahmet Davutoğlu'nun başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak seçim için yaptığı itirazı kabul etti.
Yüksek Seçim Kurulu, 19 Mart'ta verdiği karar ile seçimlere katılabilecek 19 partiyi açıklamış, diğer partilerin seçimlere katılma yeterliliğini sağlayamadığına hükmetmişti. Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Avukat Ali Aydın aracılığıyla karara itiraz etti. İtirazda, partinin 42 ilde örgüt kurarak kongre şartını yerine getirdiği, bu nedenle yapılacak ilk seçime katılabileceği belirtildi. İtirazı kabul eden YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gerekli belgeleri istedi. Belgeleri inceleyerek yeni bir karar alan YSK, Gelecek Partisi'nin yapılacak ilk seçimlere katılabileceğini, seçime katılabilecek parti sayısının 20 olduğunu açıkladı.
Bu kararın ardından, seçime katılabilecek partiler şöyle:
- AKP
- Anavatan Partisi
- BTP
- BBP
- CHP
- DEVA
- DP
- DSP
- Genç Parti
- HDP
- Hüda-Par
- MHP
- MYP
- İYİ Parti
- Saadet Parti
- Sol Parti
- TKP
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Gelecek Partisi
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