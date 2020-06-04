Yüksek binaların devri kapandı

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Yılmaz, 1999 depreminin ardından inşaat sektörünün “deprem kriterleri” ile tanıştığını, şimdi ise “sağlık kriterleri”ne göre konut geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek şu değerlendirmeleri yaptı:

- Türkiye’de artık insanlar 20-30 katlı binalarda oturmak istemiyor. Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi.

- Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilerek düzenlenmesinde yarar var.

- Sağlık kriterleri konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir “Sağlık Kurulu” oluşturduk. Çekmeköy projemizi bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik.