Yüksek binaların devri kapandı

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, koronavirüsle birlikte artık yüksek katlı binaların devrinin kapandığını belirterek “Pandemiye uygun sağlıklı yapılar için yönetmelikler değişmeli. İstanbul’da artık kentsel dönüşümün olduğu alanlarda bile 10 kattan yüksek yapılara izin verilmemeli” dedi.

Şehriban Kıraç
04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00
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Yılmaz, 1999 depreminin ardından inşaat sektörünün “deprem kriterleri” ile tanıştığını, şimdi ise “sağlık kriterleri”ne göre konut geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek şu değerlendirmeleri yaptı:

- Türkiye’de artık insanlar 20-30 katlı binalarda oturmak istemiyor. Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi.

- Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilerek düzenlenmesinde yarar var.

- Sağlık kriterleri konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir “Sağlık Kurulu” oluşturduk. Çekmeköy projemizi bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik.


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