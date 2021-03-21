Yükü çekemeyen ata keserle vurdu

21 Mart 2021 Pazar, 14:51

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu.

Bu durumu gören yurttaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede ata işkence yapan kişiyi bulan polis şahsa adli işlem başlattı.

Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup, bakımını üstlendi.