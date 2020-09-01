Yumruk için 60 gün ceza
Jokey Halis Karataş’ın Arts Man isimli ata box içinde vurduğu yumruğu günlerce konuşmuş, Karataş’ı yaptığı bu hareketinden dolayı suçlu bulmuştuk.
O anı sosyal medyadan izleyen çok sayıdaki insanımızda bu duruma büyük tepki göstermişti. Halis Karataş olayın yaşandığı gün peş peşe iki açıklama yapmış, hatalı olduğunu ifade etmiş herkesten özür dileyerek kendi kararıyla bir ay at binmeyeceğini söylemişti.
Yine aynı Halis, Gazi Koşusu’nda dereceye girmesi halinde alacağı ikramiyeyi hayvanları koruma derneklerine vereceğinden söz etmişti. Halis Gazi Koşusu’nda beşincilikle yetinmek zorunda kaldı. Beşincilik ikramiyesi 87 bin 500 TL.
YARIŞ ALANLARI YASAK
Veliefendi’de toplanan Komiserler Kurulu, jokeye 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verdi. Karataş’ın savunması ise yetersiz bulundu. Ünlü jokey cezası süresince yarış tesislerine de giremeyecek.
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