Yumurta bir yılda fiyatını iki katına çıkardı
Yumurta son bir yıl içinde fiyatını iki kat artırdı. 2020 Ocak’ta 12 liraya 30 yumurta alınırken, 2021 Ocak’ta 12 liraya sadece 11 yumurta alınabiliyor.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “4 kişilik bir aile günde bir yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Ayda 150 TL sadece yumurtaya veriyor. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor” dedi.
“Üreticiler açısından bakarsak girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı” diyen Aydın, “Geçen hafta Bursa Karacabey’de 5 TL’lik kıyma isteyen bir vatandaşa şahit olduk” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti