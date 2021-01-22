Yumurta fiyatları neden artıyor: Üretici anlattı

22 Ocak 2021 Cuma, 09:51

Hatay’da koronavirüs sürecinde daha çok evde zaman geçiren vatandaşlar, sağlıklı beslenmek için yumurta tüketimine ağırlık vermeye başladı. Ancak bu dönemde yumurta ihracatında yaklaşık yüzde 50 azalmanın olması ve üretimin de düşmesi, artan iç talebe yetişmekte yeterli olmadı. Talebin artıp, üretimin azalması, yumurta fiyatlarında rekor artışa neden oldu. Bölgenin en büyük tavuk ve yumurta üretim tesisi işletmecisi Necmettin Çalışkan, “Yumurta az üretilmeye başlandı, market reyonlarında ciddi anlamda ürün krizi ile karşı karşıyayız. Bugün pek çok markette, yeteri kadar ürün tedarik edilememiş durumdadır” dedi. Çalışkan, 6 ay önce 60 kuruşa satılan toptan yumurta fiyatının 85 kuruşa yükseldiğini belirtti.

Çalışkan, kuraklık, koronavirüs salgını, maliyetlerin artışı ve sektördeki daralma gibi nedenlerin yumurta fiyatlarındaki artışa etki ettiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Ülkemiz, tarımsal ürünler açısından önemli bir üretim merkezidir. Özellikle tavukçuluk sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerden birisidir, ciddi anlamda söz sahibidir ve pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır. Özellikle 2020 yılı koronavirüs ile birlikte, gerçekten ülkemizde tavukçuluk sektörü açısından ciddi bir krizin yaşandığı yıl oldu. Bunu değişik sebeplere bağlamak mümkün ancak koronavirüs temel nedendir. 2019 ile 2020 yılı kıyaslandığı takdirde, tüketiciler ve vatandaşların zannettiği gibi aşırı bir ihracat yapıldığı için ürün daralması söz konusu değildir. Tersine 2020 yılında ihracat, 2019’a göre yüzde 50 civarında azalmıştır. Uçuşların durdurulması, sınır kapılarının kapatılması, geçişlerin kısıtlamaya tabi olması, hedef ülkelerde korona krizlerinin yaşanması tüm bunlar bir şekilde bir bu krize neden olmuştur.”



