Yunan bakan Türk-Rus ortak projesi Akkuyu'yu hedef aldı

15 Mart 2021 Pazartesi, 16:43

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Akkuyu Nükleer Santrali'ni tartışmaya açtı.

Dendias, görüşmede, "Türkiye'nin santralle ilgili bilgileri paylaşma konusundaki isteksiz olduğunu; santralin, bölge devletleri için güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve Doğu Akdeniz’de 'Çernobil' benzeri yeni bir faciaya sebep olabileceğini" öne sürdü.

'ASKERİ AMAÇLI KULLANIM' İDDİASI

Yunan Ekathimerini gazetesine konuşan Yunanlı yetkililer, Türkiye'nin nükleer santrali sadece enerji değil, askeri amaçlı da kullanmak için hazırlıklar yaptığını iddia etti.

Gazete, Türkiye'nin aktif bir nükleer santral kurması halinde, Pakistanlı mühendislerin Türkiye'nin nükleer silah geliştirmesine yardım edeceğine yönelik iddialara da satırlarında yer verdi.