Yunan basını: Ordu teyakkuza geçti, Türk Donanması da bölgeye intikal ediyor
Yunan basınında yer alan haberde, Yunan ordusunun alarma geçtiği ve Türkiye’nin hareketlerinin “büyük bir itiraz ve serinlikle” izlendiği bildirildi. Haberde Türk Donanmasına isnat edilen ‘hareketlilik’ Türk Deniz Kuvvetleri tarafından henüz teyit edilmedi.
‘Atina silahlı kuvvetlere tam teyakkuz emri verdi’ anonsuyla izleyicilere sunulan haberde, araştırma gemisi Oruç Reis’in hala Antalya limanında olduğu, ancak çok sayıda Türk askeri gemisinin İzmir ve Aksaz deniz üslerinden ayrılarak Meis’in doğusuna doğru yola çıktığı öne sürüldü. Habere göre, “Yunan Donanması ise çoktan pozisyon almış durumda...”
“TÜRK JETLERİ MEİS SEMALARINDA”
Türk jetlerinin Meis adası üzerinde en az 4 kez alçak uçuş yaptıklarının ifade edildiği haberde, bölgedeki Yunan jetlerinin Türk jetlerini bölgeden püskürttüğü iddia edildi. Daha sonra yayına bağlanan bir savunma muhabiri ise "Ordu kuvvetleri sadece burada Meriç'te değil ancak aynı zamanda (Türk azınlığın yoğun yaşadığı) İskeç'e ve Rodopi'de de hazır durumda. Bölgenin yerel sakinleri ve ulusal muhafızlara özel talimatlar verildi" dedi.
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