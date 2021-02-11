Yunan futbolcuya "İstiklal marşı" sorusu

11 Şubat 2021 Perşembe, 12:57

Devre arası transferi olarak Trabzonspor'a katılan Yunan oyuncu Bakasetas, Gaziantep FK maçı öncesinde basının karşısındaydı. Deneyimli oyuncu kendisi ve takım hakkındaki sorulara yanıt verdi. Yunan futbolcuya sorulan Türk bayrağına dönülerek İstiklal Marşı'nın okunması hakkındaki soru ise basın açıklamasına damga vurdu. Bakasetas bu soruya; 'Ben bir futbolcuyum. Sadece sahada kalarak futbol hakkında konuşmak istiyorum' dedi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor'un resmi hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında soruyu duyan taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, Yunan bir futbolcunun Türkiye'de rahatça forma giymesi gerektiğini ve oyuncularına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.