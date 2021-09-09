Yunan sanatçı Theodorakis son yolculuğuna uğurlandı
Türk-Yunan dostluğuna katkılarıyla bilinen besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in naaşı, Girit'te toprağa verildi.
Theodorakis'in cenaze törenine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı siyasi parti liderleri ile aile yakınları ve sevenleri katıldı.
Sanatçının cenazesi, kendi vasiyeti üzerine, Girit'teki aile mezarlığına, annesi, babası ve erkek kardeşinin yanına defnedildi.
Kilisedeki dini törenin ardından açıklama yapan Miçotakis, Theodorakis'in eserlerinin ölümsüz olduğunu ve şarkılarının gelecek nesiller tarafından söylenmeye devam edeceğini belirtti.
"SİRTAKİ" DANSINI DÜNYAYA DUYURMUŞTU
Mikis Theodorakis, 2 Eylül'de Atina'daki evinde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
1964 yapımı sinema filmi "Zorba" için yaptığı müzikle "Sirtaki" dansını dünyaya duyuran sanatçı, 29 Temmuz 1925'te Sakız Adası'nda dünyaya geldi.
TÜRK-YUNAN DOSTLUK DERNEĞİ'Nİ KURMUŞTU
Babası Giritli Yorgos Theodorakis, annesi Çeşme-Urla doğumlu Aspasia Pulaki olan sanatçı, Zülfü Livaneli, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi sanatçılarla 1986'da Türk-Yunan Dostluk Derneğini kurdu.
Aynı dönemde İstanbul'da verdiği konserlerle de büyük ilgi toplayan Theodorakis, 1000 dolayında şarkı, çok sayıda klasik müzik eseri yazdı ve besteledi. Aynı zamanda birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun ve sinema filminin müziğini yaptı.
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