Yunanistan: “AB liderlerinin, zirvede Türkiye yaptırımlarına onay vermesini umuyoruz”
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 1-2 Ekim’e ertelenen zirvede Türkiye’ye yönelik yaptırım listesini onaylamasını beklediklerini söyledi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Yunan devlet televizyonu ERT’ye açıklamasında, Yunanistan ve Kıbrıs arasında AB Zirvesi’ne hazırlık kapsamında tam bir koordinasyon söz konusu olduğunu belirterek, “Dışişleri Konseyi tarafından onaylanan yaptırım listesiyle geleceğiz” ifadesini kullandı.
Sputnik’te yer alan habere göre yaptırımların, Avrupa Konseyi düzeyinde de liderler tarafından onay alacağı görüşünü dile getiren Petsas, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi mesele şu ki, Türkiye’nin örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde kışkırtıcı eylemlerine devam etmesi durumunda bu yaptırımların nasıl etkinleştirileceği. Bu karmaşık bir mesele ve AB hızlı prosedürlere ve nispeten basit ve politikadan arındırılmış otomatik mekanizmalara alışık değil. Bu yüzden elimizde bir listenin olması önemli, çünkü şimdiye kadar Türkiye’nin kışkırtıcı eylemlerine karşı caydırıcı faktör rolünü oynayan şey bu listeydi”.
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