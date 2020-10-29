Yunanistan, Almanya'dan denizaltılarına karşı geliştirilen torpido alacak
Doğu Akdeniz’de gerilim sürerken, Yunanistan’ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdiği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Silahlı Kuvvetleri uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu, özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapısını güçlendirmek anlamına geliyor" dedi.
Atina yönetimi, ekonomide zor günler geçirmesine rağmen askerî harcamalarını artırmaya başladı. Yunanistan'ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki" için onay verdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamayı, dün SUDA Üssü’nde “Kaçonis” denizaltısını ziyareti sırasında personel ile yapılan sohbet sırasında yaptığı kaydedildi.
TORPİDOLAR ALMANYA'DAN SATIN ALINACAK
Miçotakis Almanya'dan satın alınacak olan torpidolarla ilgili şunları söyledi:
“Silahlı Kuvvetleri uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu, özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapısını güçlendirmek anlamına geliyor. Tabii ki bu da operasyonel yeteneklerden tam olarak yararlanabilmeniz için ihtiyacınız olan ağır tip torpidolarını da en kısa sürede elde etmek anlamına geliyor. Almanya’da üretilen 36 DM-2A4 ağır tip torpidolardan bahsediyoruz. Ayrıca 1988’den beri Denizaltı Komutanlığı’na ait eski SUT torpidoların modernizasyonu da gerçekleştirilecek.”
Alman firması ile sözleşmenin 2020 sonu veya 2021 başında tamamlanması beklendiği kaydedildi.
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