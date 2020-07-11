Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya kararı nedeniyle Patrik Bartholomeos’u aradı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:41

Yunanistan Başbakanı’nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Yunan lider Kiryakos Miçotakis’in Korfu Adası’ndan Fener Rum Patriği Bartholomeos’u arayarak dayanışma ve destek mesajlarını ilettiği kaydedildi.

Miçotakis’in Patrik Bartholomeos’u araması, Ayasofya’nın müze statüsünün iptalini izledi.

Yunanistan Başbakanı, Ayasofya’nın Dinayet İşleri Başkanlığı’na devrini ve ibadete açılmasını öngören kararı daha önce kınamıştı.

Miçotakis şunları söylemişti: “Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır. Karar, yalnız Türk-Yunan ilişkilerini değil; Türkiye’nin AB ilişkileri kadar UNESCO ve uluslararası toplumla ilişkilerini de etkiyecek düzeydedir.” (Sputnik)