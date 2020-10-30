Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz geriliminin tavan yaptığı dönemde Ege Denizi'nde meydana gelen depremin İzmir'i vurması üzerine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 18:38
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Abone Ol google-news

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak İzmir'deki deprem felaketi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Sputnik TR'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, Miçotakis "Ülkelerimiz arasında ne yaşanırsa yaşansın, ne gibi görüş ayrılıkları olursa olsun, bunlar halklarımızın omuz omuza durmasına ihtiyaç olan zamanlar, böyle zamanlarda birlik ve dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. 

Öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak desteğe hazır olduklarını söylemişti.

Telefon görüşmesiyle ilgili Türk Dışişleri şu açıklamayı yapmıştı:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler