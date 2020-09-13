Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyoruz

13 Eylül 2020 Pazar, 10:38

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj arama çalışmalarına karşı birlikte hareket eden Fransa ve Yunanistan, savaş uçağı alımına ilişkin müzakereleri tamamladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunan ordusunu güçlendirmek için Fransız yapımı 18 Rafale savaş uçağı, 4 deniz fırkateyni ve 4 de helikopter alacağını açıkladı. Miçotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada, ”İmkan ve ihtiyaçlar arasında bir denge sağlamanın vakti geldi” dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 10 yıldan bu yana silah satın almayan Yunanistan'ın bu silahlanma projesinin "Halkın kendisini güvende hissetmesi için zorunlu olduğunu" söyledi. Başbakan sözlerine Türkiye'nin Avrupa'nın doğu sınırlarını tehdit ettiğini öne sürerek "Türkiye bölgedeki barışı torpilliyor, Yunanistan ise bir barış ülkesidir" şeklinde devam etti.

YENİ BİR FİLO KURMAYA HAZIRLANIYOR

Kara, deniz ve hava kuvvetleri için yeni tanksavarlar, ağır torpidolar ve güdümlü füzeler satın alacaklarını aktaran Miçotakis, "5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı. Gelecek aylarda 1,5 milyar avroluk silah ve mühimmat satın almayı planlayan Yunanistan'ın bu planından en büyük kazancı Fransa'nın sağlaması bekleniyor.