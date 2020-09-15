Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş açıklama: Türkiye ile deniz yetki alanlarını görüşmeye hazırız
Atina'da ağırladığı AB Konseyi Başkanı Michel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerinde bulunan gemisi Oruç Reis sismik araştırma gemisini Antalya Limanı'na çekmesinin ardından, Yunanistan'dan önemli açıklama geldi.
Atina'yı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.
2016’DA DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ
Atina'nın açıklaması öncesinde Oruç Reis'in Türkiye'ye dönüşünü ana muhalefet partisi CHP 'taviz' diye nitelemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bunun bir taviz olmadığını, Oruç Reis’in limana bakım ve ikmal için geri çekildiğini söylemişti. Sputnik’te yer alan habere göre, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmaları için 1 Eylül’de ilan edilen Navtex’in süresi zaten 12 Eylül akşamı dolmuştu.
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