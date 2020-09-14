Çavuşoğlu'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Geri adım atmadık!

14 Eylül 2020 Pazartesi, 10:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil. Barbaros ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor."

AYRINTILAR GELİYOR...