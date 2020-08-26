Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal kıta sahanlığı açıklaması

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:11

Doğu Akdeniz'de 3 ülke ile tatbikata başlayacak Yunanistan'dan skandal bir açıklama geldi. Yunan Başbakan, kıta sahanlığını artıracaklarını duyurdu.

"Türkiye tahrik ediyor, bunlar sonlandırılırsa diyalog devam eder" diyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Yunanistan'ın batı sınırındaki karasularını 6 milden 12 mile genişletmeyi planlıyoruz. Pasif politika anlayışımızı artık terk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün Fransa Silahlı Kuvvetleri, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapacaklarını duyurmuş, Fransa ordusunun tatbikata 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle katılacağı ifade edilmişti.

TBMM, 8 Haziran 1995 tarihinde Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı Hükümet'e savaş yetkisi vermişti.