Yunanistan Cumhurbaşkanı: "Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız"

20 Eylül 2020 Pazar, 16:43

Fransa, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz sürerken Yunanistan Cumhurbaşkanı Türkiye’yi KKTC'de işgalci olarak nitelendirdi. Sakelaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi. Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

"YUNANİSTAN DİPLOMASİ YOLUNU İZLİYOR"

Sakelaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs’a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs’a gidecek olan Sakelaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu.Sakelaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ada’daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM’nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli iş birliği içerisindeyiz."