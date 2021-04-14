Yunanistan deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Libya'yla müzakerelere başlamak istiyor

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:58

Yunanistan, Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelere derhal başlama konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Miçotakis ile el-Menfi, deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelere derhal başlanması için mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Miçotakis'in, bu konudaki olumlu niyeti için el-Menfi'ye teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tüm yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesinin önemine vurgu yapılırken yakın bir dönemde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in ekonomi alanında iş birliği potansiyelini ele almak üzere Libya'yı ziyaret edeceği kaydedildi.

LİBYA İLE YUNANİSTAN ARASINDA YENİ DÖNEM

"İki ülke arasındaki bazı zorlu dönemlerden sonra yeniden gayet verimli bir dönemin başlangıcında olunduğu" aktarılan açıklamada, karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştığının altı çizildi.

El-Menfi ise Miçotakis ile görüşmesinde, Libya ve Yunanistan arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek "İlişkilerimiz bir noktada bazı zor zamanlardan geçtiyse de bu diyalog yoluyla çözülebilir." diye konuştu.

Libya'nın Atina Büyükelçiliği görevinde bulunduğunu hatırlatan El-Menfi, Yunan şirketlerin Libya'daki varlığını güçlendirmek için çalıştığını ve bu aşamada ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini arzu ettiğini aktardı.

Libya'nın egemenliğine değinen el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya destek vermelerinin önemli olduğunu belirterek Atina'nın da tüm uluslararası platformlarda kendilerine desteğini sürdürmesi ümidini dile getirdi.

El-Menfi, Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Nikos Denias, 6 Nisan'da Trablus'u ziyaret ederek Trablus yönetiminde Türkiye ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasını iptal etmesini talep etmişti.

Burada el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelen Miçotakis, ülkesinin Trablus Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Dendias, bu ziyaretin ardından 12 Nisan'da Libya'ya tekrar giderek Yunanistan'ın Bingazi Konsolosluğunun açılış törenine katılmıştı.

YUNANİSTAN TARAFINDAN "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Daha önce Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yapan el-Menfi, Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına karşı beyanat vermesine yönelik Atina'nın talebini reddettiği gerekçesiyle 6 Aralık 2019'da Yunanistan tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmişti.