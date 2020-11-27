Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

27 Kasım 2020 Cuma, 18:16

Yunan bakan Twitter üzerinden AB liderlerinin karar alması gerektiğine dikkat çekerek bölgedeki “Bölgedeki Türk eylemlerinin zarar verici olduğunu açıkça dile getirecekler" paylaşımında bulundu.

Dendinas, Türkiye ile ilişkilerimizde kritik bir dönemdeyiz diyen Yunan bakan, "Avrupa, Türkiye'nin bölgede kabul edilebilir bir oyuncu gibi davrandığını iddia edemez. Avrupa, Türkiye'nin davranışının sınırlarını göstermelidir. Yunanistan bunu beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in Bloomberg’ten aktardığına göre Dendias, "Avrupa (Türkiye’nin) davranışının sınırlarını göstermelidir," diyerek, harekete geçilmemesinin Ankara'ya “Mevcut davranışını herhangi bir kısıtlama olmaksızın devam ettirebileceği izlenimini verebileceğini” söyledi. Aynı röportajda Dendias, Berlin'e Türkiye'ye silah satışını durdurması yönündeki çağrılarını yineledi.