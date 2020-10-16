Yunanistan Evros sınırına kulakları sağır edebilen cihaz yerleştirdi
Yunanistan'dan göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses bombası üretebilen ve kulakları sağır edebilen cihazlar yerleştirildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.
Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildi.
SAĞLIK SORUNLARI YARATIYOR
Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açıyor.
Sınır birliklerinin güçlendirilmesi kararları kapsamında, 4 adet insansız hava aracı, 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot ve 10 adet zırhlı devriye aracının da sınır denetleme sistemine dahil edildiği kaydedildi.
TEL DUVAR İNŞAATI BAŞLADI
Öte yandan Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.
Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, kuzeye doğru 27 kilometre uzunlukta ve 4,3 metre yükseklikte olması planlanan duvarda, 8 adet gözetleme kulesi bulunacağı belirtildi.
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