Yunanistan ilk adımı Türkiye’den bekleyecek

19 Ekim 2020 Pazartesi, 13:18

Yunanistan basınından Kathimerini, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 22 Ekim’de dolan NAVTEX süresinin ardından Yunanistan’ın 6 -12 mil ile Meis adası arasında geminin nasıl bir rol üstleneceğine göre Athena’dan cevap verileceği belirtildi. Bu anlamda Türkiye’den gelecek ilk adıma göre Yunanistan’ın tutumunu belirleyeceği aktarıldı.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nden ise Türkiye’nin faaliyetleri için uyarı verdiği bilgisi haberde yer aldı. 'Türkiye’nin olası tahriklerine karşı' üst seviyede alarmda kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Yunan donanmasına, Türkiye’nin ilk adımı atması halinde yanıt vermesi için onay verildiği aktarıldı. İnternet sitesinde yayınlanan haberde aynı zamanda Oruç Reis’i engellemek için başka senaryoların olmadığı anlamına gelmemesi gerektiği de vurgulandı.

DİPLOMATİK VE ASKERİ DÜZEYDE YANIT

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikte Yunanistan’ın diplomatik ve askeri düzeyde hazırlığın Avrupa Birliği’nin aralık ayına kadar tanığı ültimatom süresine kadar devam ettireceğini belirtti. ABD’deki başkanlık seçimlerinin takip edildiği vurgulandı.

Diplomatik açıdan Atina ile Berlin arasında yeni girişimlerin olmasının beklenildiğine dikkat çekerek bu durumun başarılı olmaması durumunda, Yunanistan’ın AB yaptırımlarına yöneleceğini yazdı. Haberde İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ilişkilerin geliştirilebileceği ifade edildi.

Uzayan krizin aslında Yunanistan donanması için kendilerini geliştirmek için bir fırsat olduğu da vurgulandı.

Alman Dışişleri Bakanı Heinko Mass Yunan gazetesine verdiği demeçte, Oruç Reis’in yeniden konuşlandırılması için “Kötü bir sürpriz” yorumu hatırlatıldı.



