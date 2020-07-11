Yunanistan komünistlerinden Ayasofya açıklaması
Yunanistan Komünist Partisi, Türkiye'nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararının 'kışkırtıcı' ve 'aşağılayıcı' olduğunu savundu.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Sputnik'in haberine göre, "Dünya mirası Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararı Erdoğan hükümeti tarafından onaylandı ve provokasyonu tırmandırma yönünde atılan yeni bir adımdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu açıdan bu eylem, kararı laf üzerinde kınayanların göstermek istediği gibi sadece Ayasofya’nın niteliğine yönelik doğrudan bir hakaret değil, aynı zamanda ABD, NATO ve AB’nin bölgedeki tutum ve planlarıyla desteklenen Türkiye’deki iktidar sınıfının genel stratejisinin bir halkasıdır."
Video Haberler
- Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
- Ünlü oyuncu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
- Yerli otomobilde tarih belli oldu!
- Covid-19 ilk kez 3 boyutlu görüntülendi